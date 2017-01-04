الأهلي المصري يعتذر عن ودية الاتحاد بسبب غياب الدوليين

معاذ محمود (صدى):

تتجه النية لدى مسئولي النادي الأهلي المصري، للاعتذار عن المباراة الودية أمام نادي الاتحاد، المقرر أن تقام نهاية شهر يناير الجاري، بسبب تخوف الفريق الأحمر من خوض المباراة واللعب أمام فريق كبير بحجم الاتحاد بدون لاعبيه الدوليين.

ويتواجد عدد من لاعبي الأهلي في معسكر المنتخب المصري، استعدادًا لأمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وكان الأهلي أعلن عن خوض المباراة للاستفادة منها قبل مواجهة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، في 10 فبراير المقبل.