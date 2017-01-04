شرطة دبى تلقت 6 آلاف بلاغًا بوقوع جرائم من خلال الانترنت فى 2016

دبي (صدى):

قال النقيب أحمد محمد عبد الله رئيس قسم التواصل الالكترونى بالإدارة العامة للعمليات بشرطة دبى، إن القسم تلقى 6 آلاف و669 بلاغًا عن وقوع جرائم من خلال الموقع الإليكترونى للقيادة العامة لشرطة دبى والتطبيق الذكى على شبكة الانترنت خلال عام 2016، بزيادة بلغت 10% مقارنة بعام 2015، والتى سجلت 5 آلاف و351 بلاغًا.

وأكد النقيب عبد الله فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن قسم التواصل الالكترونى بالإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، تلقى 28 ألفًا و725 رسالة الكترونية خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 15 % عن عام 2015، حيث تلقى القسم حينها 21 ألفًا و553 رسالة الكترونية.

وشدد على حرص الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبى فى التعامل مع كافة الرسائل الالكترونية الواردة من الجمهور، وتحويلها للإدارات المختصة والرد عليها فى غضون 48 ساعة فقط، وهو ما يتواءم مع التعهدات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.