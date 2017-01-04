اللاعب السابق الدولي ” ماجد عبدالله ” من بين أفضل 48 أسطورة كرويه عالميه عبر التاريخ

محمد بن شقيه (صدى):

كشف موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء “iffhs” عن أنه سيقوم بتكريم 48 لاعبًا من أساطير كرة القدم على مر التاريخ، وذلك ضمن المرحلة الأولى من التكريم.

وجاء ضمن أساطير كرة القدم: نجم نادي النصر السابق والكرة السعودية ماجد عبد الله، وكذلك الكويتي جاسم الهويدي، والثنائي المصري محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة، والجزائري رابح ماجر والكويتي جاسم يعقوب

ومن أبرز الأسماء العالمية التي جاءت في القائمة: “بيليه، وزيكو، ورونالدو، ومارادونا، وبلاتيني، وبيكهام، وكرويف، وفان باستن، وبوشكاش، وباجيو”