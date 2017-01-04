وفاة مسنة تعرضت للضرب على يد خادمتها بمدينة الرس

سالم المطيري (صدى):

توفيت مسنة ثمانينية اليوم الأربعاء، إثر تعرضها للضرب على يد خادمة المنزل، الاثنين الماضى في مدينة الرس.

وقال الرائد بدر السحيباني الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً مساء يوم الاثنين يفيد بتعرض مواطنة في العقد الثامن من العمر للاعتداء بالضرب من قبل عاملة منزلية من جنسية آسيوية تبلغ من العمر “٤٠ سنة”، والتي تسببت لها بإصابات متفرقة بالساعد الأيمن والرأس, نقلت على إثرها لمستشفى الرس العام لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأضاف، بأنه ورود تقرير مستشفى الرس العام المتضمن وفاتها صباح اليوم الاثنين، مضيفاً بأن المختصين بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي استكملوا إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة للحادثة.

وأوضح “السحيباني”، انه تم إيداع المتهمة سجن النساء بمدينة بريدة وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.