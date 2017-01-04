تعرف على تفاصيل بنك التنمية لشرائح القروض الاجتماعية الجديدة

عادل الحربي (صدى):

أزاح عبد العزيز الناصر المتحدث الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية الستار عن تفاصيل الشرائح الجديدة في صرف القروض الاجتماعية خلال شهر يناير 2017م، التي تتضمن تحديد قيمة القسط والقرض المطلوب بما لا يتجاوز شهريًّا 1000 ريال لجميع القروض بدلاً من 1800 ريال كما كان الوضع سابقًا، موضحا أن ذلك للمتقدمين على طلب قرض اجتماعي جديد، وليس كما تم تداوله لمن يقوم بسداد أقساط قرضه السابق.

وقال الناصر، إن استقبال طلبات القروض الاجتماعية مازال مستمرا بالآلية السابقة نفسها، واستيفاء الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وتشمل : “أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لا يكون طالب القرض مدينًا للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته، لا يزيد الدخل الشهري الإجمالي لطالب القرض على 10 آلاف ريال، إضافة إلى شروط أخرى وشروط خاصة بكل قرض على حدة. داعيًا إلى مزيد من الاطلاع على الشروط العامة والخاصة عبر موقع البنك الإلكتروني www.sdb.gov.sa.

وفي سياق آخر، علّق المتحدث الرسمي للبنك على منح الفرصة للمتأخرين في السداد ممن تراكمت عليهم الأقساط السابقة، وأبدوا تعاونًا، وانتظموا بالسداد مؤخرًا، بأن ذلك من باب التيسير على المقترضين ممن تراكمت عليهم الأقساط في وقت سابق، ثم انتظموا في السداد، وذلك بهدف تشجيعهم على الانتظام؛ إذ سيتم ترحيل المتأخرات المتراكمة عليهم، وتمديد فترة السداد بقيمة القسط نفسها، كما سيتم تطبيق ذلك لكل من سيقوم بسداد ما نسبته 50 % من قيمة المتأخرات، والاستمرار في سداد بقية الأقساط.

وأكد الناصر، أن هذه الخطوة استفاد منها حتى الآن أكثر من 300 ألف مقترض، وما زالت الفرصة متاحة لمن يبدي التزامه وانتظامه بالتسديد.