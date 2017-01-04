بالفيديو .. الإخبارية تذيع تقرير خاص عن البطل عبدالله الريثي

بثت قناة الإخبارية تقريراً خاصاً من برنامج فرسان الحزم عن البطل الملازم أول مهندس عبدالله الريثي من ضباط الحرس الوطني، والذي سطّر أروع أمثلة الشجاعة في الدفاع عن حدود المملكة الغالية.
و يروي البطل عبدالله خلال التقرير وهو على سرير المرض في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بعض العمليات العسكرية التي خاضها ، وعلاقاته بزملائه على جبهات القتال، وقصة الإصابة البالغة التي تعرض لها.
و يذكر التقرير أن الجندي علي الريثي كان يعمل على الجبهات الأمامية تحت إمرة النقيب ناصر العطاوي أول شهيد من الحرس الوطني استشهد على الحد الجنوبي ، ولم يزد استشهاده البطل عبد الله إلاّ اصراراً وعزيمة .
و يوضح التقرير أن الأمير متعب بن عبدالله وافق بعد إلحاح من الملازم الريثي، وذهب الأخير للقتال حتى أصيب هناك إصابة بالغة في أمعائه.
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الله يعافيه ويشافيه..ويرحم الي توفو يارب هوﻻالي ندق لهم تحيه احترام وتقدير ونتاقش في امورهم ..مو السللتنح المتجنسين الي اشغلونا بهم ولا شوفناهم في ميادين الرجال ولاقدمو لبلدهم مثل ماقدموه هوﻻالابطال ..مدري من توفى في ملهى قامت الدنيا وقعدت ..وطيور شلوى يروح كل يوم منهم واحد ..في سبيل العزه والشرف..مو في سبيل احتفال راس سنه واختلاط ..ماحد حرك لهم ساكن ..لكن الي يبي يلاقي ربه شهيد مو في حروة ان احد يمدحه ..مااقول الا الله يزيدكم عز وشرف وانتصار يارجال ..