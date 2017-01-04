بالفيديو .. الإخبارية تذيع تقرير خاص عن البطل عبدالله الريثي

سعيد العجل (صدى):

بثت قناة الإخبارية تقريراً خاصاً من برنامج فرسان الحزم عن البطل الملازم أول مهندس عبدالله الريثي من ضباط الحرس الوطني، والذي سطّر أروع أمثلة الشجاعة في الدفاع عن حدود المملكة الغالية.

و يروي البطل عبدالله خلال التقرير وهو على سرير المرض في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بعض العمليات العسكرية التي خاضها ، وعلاقاته بزملائه على جبهات القتال، وقصة الإصابة البالغة التي تعرض لها.

و يذكر التقرير أن الجندي علي الريثي كان يعمل على الجبهات الأمامية تحت إمرة النقيب ناصر العطاوي أول شهيد من الحرس الوطني استشهد على الحد الجنوبي ، ولم يزد استشهاده البطل عبد الله إلاّ اصراراً وعزيمة .

و يوضح التقرير أن الأمير متعب بن عبدالله وافق بعد إلحاح من الملازم الريثي، وذهب الأخير للقتال حتى أصيب هناك إصابة بالغة في أمعائه.

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