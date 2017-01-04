إلتون: سعيد بالعودة لدوري جميل وشكرا لجماهير القادسية

معاذ محمود (صدى):

شدد البرازيلي إلتون خوزيه، لاعب نايد القادسية الجديد، على سعادته الكبيرة بالعودة من جديد للمشاركة في دوري جميل للمحترفين، مؤكدا انه يتطلع لبذل مزيد من الجهد مع نادي القادسية.

وأضاف “إلتون” في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سعيد للغاية بعودتي إلى السعودية، شكرا للمدرب أنجوس الذي وثق في قدراتي، شكرا لجماهير القادسية، شكرا للجميع ولله.

هذا وكان إيلتون لعب في الفتح منذ عام 2011 وحتى نهاية الموسم الفائت حينما اختلف مع ادارة الفتح حول مستحقاته المالية، ما دعاه إلى رفض البقاء في النادي والتخلف عن معسكر الفريق الأول في فترة الاستعدادات الصيفية.