الاتفاق يستعد لمواجهة جلطة سراي و”العمري” في العيادة

معاذ محمود (صدى):

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، خلال فترة توقف دوري جميل للمحترفين لخوض مواجهته الودية أمام جلطة سراي التركي في التاسع من يناير الجاري، ومواجهته أمام ضمك في الدور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين في الـ 18 من الشهر نفسه.

وركز جاريدو في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء والتي اشتملت على حصص منوعة بين لياقية وفنية على تكثيف الجرعات الفنية لدى بعض اللاعبين وخطوط الفريق عطفاً على المعطيات التي وقف عليها في المباريات الماضية.

فيما يخضع مهاجم الاتفاق صالح العمري للعلاج في عيادة النادي تحت إشراف الجهاز الطبي وذلك بعد تعرضه للإصابة في مفصل القدم في مباراة فريقه الماضية أمام النصر.

وطمأن الجهاز الطبي مدرب الفريق الإسباني خوان جاريدو على إصابته حيث لن تعيقه عن دخول التدريبات الجماعية والتي بدأت اليوم (الأربعاء) بعدما خضع اللاعبون لراحة ليومين.