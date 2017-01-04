الشباب يفاوض وليد عبد الله للتجديد

محمود أحمد (صدى):

كثفت إدارة نادي الشباب المفاوضات مع وليد عبدالله حارس مرمي الفريق من أجل تمديد عقده مع النادي والبقاء داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك عقب فشل الإدارة في إقناع الحارس الأخر للفريق محمد العويس لتجديد العقد حيث قرر الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واتفق العويس مع نادي نادي الهلال للانتقال إليه ويتبقي فقط التوقيع الرسمي للعقود.