تعرف على “الشيخ يوسف” المحرض على هجوم إسطنبول

وكالات (صدى):

كشفت تقارير تركية عن معلومات بشأن الشخص المحرض على الهجوم الدموي الذي استهدف ملهى “رينا” الليلي في إسطنبول، وأسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة 60 آخرين.

و قالت صحيفة”ستار”التركية أن الشخص الذي تلقى منفذ هجوم اسطنبول أوامره منه يدعى “الشيخ يوسف” وهو اسم مستعار لأحد عناصر تنظيم الدولة ، جاء برفقة منفذ الهجوم إلى إسطنبول، وأظهرت لقطات فيديو الشخصين وهما يشتريان تذكرة حافلة للتوجه من قونية إلى إسطنبول .

ونقلت الصحيفة وجهة نظر الجهات الأمنية التي تعتقد أن منفذ الهجوم من “الذئاب المنفردة”؛ التي استخدمها تنظيم الدولة في وقت سابق لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في أورلاندو، وفي نيس الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن منفذ الهجوم تصرف ببرودة أعصاب كبيرة بعد تنفيذه المجزرة وخروجه من المكان، ولم يبدُ عليه الهلع أو الخوف، بل استقل سيارة أجرة وذهب بها. وفي الطريق طلب من السائق التكلم مع صديقه بحجة طلب تأمين أجرة التكسي منه.

وبعد ذلك استقل سيارة أخرى وطلب من السائق التوجه إلى منطقة “زيتن بورنو”، وأخبره بأنه لا يملك نقودا، وأنه سيدفع له الأجرة حالما يصل، عن طريق أصدقائه. وبعد وصوله، توجه منفذ العملية إلى مطعم من مطاعم “الإيغور” في المنطقة، وأيقظ العاملين فيه وأخذ منهم نقودا ودفعها لسائق الأجرة. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية اعتقلت العاملين في المطعم وبدأت باستجوابهم.

وأضافت الصحيفة أن منفذ الهجوم استخدم زوجته وطفليه بهدف تضليل السلطات الأمنية، مما سهل عليه الحصول على مكان للإقامة، حيث بدا وكأنه مصحوبا بعائلته. في المقابل، استجوبت السلطات التركية عددا من وسطاء تأجير العقارات، الذين يقومون بتأجير البيوت للأجانب.