الاتحاد الإيراني يعاقب لاعب كرة بسبب تقبيل زوجته دون حجاب

معاذ محمود (صدى):

تتجه لجنة الانضباط باتجحاد كرة القدم الإيراني، لتوقيع عقوبات على لاعب المنتخب الإيراني “أشكان دجاغه” بسبب انتشار صورة له وهو يقبل زوجته دون حجاب خلال مشاركته في احتفالات رأس السنة الميلادية 2017 في ألمانيا قبل أيام.

ويحمل لاعب المنتخب الإيراني الجنسية الألمانية، حيث نشر صورة له على حسابه على موقع إنستجرام مع زوجته دون حجاب وأطفاله وهو يقوم بتقبيل زوجته خلال مشاركته في احتفالات رأس السنة الميلادية في العاصمة برلين، وهو ما أثار مطالب بمساءلته قانونيا بسبب قيامه بتصرف غير أخلاقي.

وكان لاعب الوسط الإيراني إشكان دجاغة لعب الموسم الماضي مع نادي العربي القطري، ثم أنهى عقده مع النادي في 15 سبتمبر الماضي.

يذكر أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإيراني لكرة القدم، قررت في مطلع ديسمبر الماضي، حرمان ثلاثة لاعبين في نادي استقلال طهران، بينهم حارس المنتخب الإيراني “مهدي رحمتي” من اللعب لمدة شهر واحد بسبب التقاطهم صورة مع فتاة لم ترتدِ بنطالا في أرمينيا.