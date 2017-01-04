الحكم بحبس طفلين فلسطينيين لمدة عامين بتهمة حيازة سكين

القدس (صدى):

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلى المركزية فى القدس، اليوم الأربعاء، حكما بسجن طفلين فلسطينيين لمدة عامين، بتهمة حيازة سكين بهدف تنفيذ عمليات طعن.

وقالت وكالة الأنباء الفسلطينية “وفا”، إن محمد محمود محامى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أكد أن محكمة الاحتلال الإسرائيلى المركزية فى القدس أصدرت حكمها بحق الطفلين القاصرين شادى فراح (13 عاما)، وأحمد الزعترى (13 عاما) من القدس، بالسجن الفعلى لمدة عامين.

وأضاف محامى هيئة شؤون الأسرى، أن قرار المحكمة الذى صدر اليوم، لا يشمل الفترة الماضية التى أمضياها وهى عام كامل، حيث اعتقلا فى نوفمبر من عام 2015، واحتساب الحكم يبدأ من تاريخ 29 نوفمبر 2016، وهذا يعنى بأن الحكم الفعلى لشادى وأحمد يكون 3 سنوات وليس سنتين.

وأشار المحامى إلى أن الحكم جاء نتيجة صفقة مع النيابة، التى هددت بشكل علنى أنه إن لم يتم القبول بها، سيتم إرجاء المحكمة إلى موعد آخر، وسيكون عرض العامين لا وجود له، وقد يكون هناك حكم آخر، ما دفع عائلتى الطفلين للموافقة على الحكم.

وكان الاحتلال الإسرائيلى، اعتقل شادى وأحمد بزعم نيتهما تنفيذ عملية طعن بالقدس، ووضعهما فيما يسمى مؤسسة اجتماعية فى منطقة طمرة داخل أراضى الـ48، بظروف اعتقالية صعبة، حيث كانا يحتجزان مع مدمنى الكحول والمخدرات، مما دفع أسرهما المطالبة بنقلهما الى السجون الفعلية ووضعهما مع الأسرى، ولكن دون جدوى.