زياية: افتقد جماهير الاتحاد

محمود أحمد (صدى):

أكد عبد الملك زياية لاعب الاتحاد السابق إنه يفتقد بشدة جمهور العميد معتبره اللاعب رقم واحد في النادي وسبب اي انتصارات يحققها الفريق.

وقال زياية من خلال حسابه الشخصي بموقع “انستجرام” :”جمهور الذهب والرقم الصعب كما عودتمونا دائمًا، أنتم خلف كل لاعب يمثل النادي وليس ضده، الاتحاد وجمهوره قدم لي الكثير من الدعم حتى وصلت إلى ما وصلت إليه”.

وأضاف :”أتمنى أن تقفوا مع أي لاعب يمثل النادي من أجل تحقيق الرغبة وجمهور الاتحاد بدون تعليق اللاعب رقم 1 وشكرا لكم على الدعم اشتقنا والله”.