5 لاعبين خارج الاتحاد في الشتاء

محمود أحمد (صدى):

قرر التشيلي لويس سييرا المدير الفني لفريق الاتحاد الاستغناء عن 5 لاعبين دفعة واحدة من لاعبي الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتويةالجارية لعدم حاجة الفريق اليهم.

وشملت قائمة اللاعبين كل من : قصي الخيبري وسلمان الصبياني وتركي الجلفان وريان صديق وعبدالرحمن الريو .

وتبحث إدارة العميد إيجاد البدائل المناسبة للاعبين الخمسة للتعاقد معهم لإستكمال الموسم مع الفريق.