وزارة الخارجية: نحقق فى ملاحظات الناجين من حادث اسطنبول

عادل الحربي (صدى):

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، إنها تباشر التحقق من إفادات الناجين من حادث الهجوم الإرهابي بمدينة إسطنبول التركية، والتي تشير إلى وجود قصور كبير من جانب قنصلية المملكة هناك.

ونقلت قناة العربية عن السفير أسامة بن أحمد نقلي مدير الإدارة الإعلامية بالوزارة قوله، إن الاهتمام بشؤون المواطنين ورعاية مصالحهم أحد أهم مسؤوليات بعثات المملكة في الخارج، مؤكدًا التعامل مع الملاحظات الخاصة حول قنصلية إسطنبول باهتمام بالغ.

وأوضح نقلي، أن الوزارة تتحقق من هذه الملاحظات بكل تفاصيلها، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت وجود أي قصور، فإنه سيتم التعامل معه بكل جدية ومسؤولية، وفق أنظمة وقوانين المملكة.

وأكد مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، أنه كان هناك تواصل مباشر بين لجنة الطوارئ بالوزارة والقنصلية في إسطنبول وقت الحادث، الذي راح ضحيته عشرات القتلى، بينهم 5 سعوديين، حيث تواجد ممثل القنصلية في موقع الحادث الساعة 3 صباحًا.

وأشار إلى تشكيل عدة فرق من القنصلية لزيارة المستشفيات والمشرحة والمراكز الأمنية، للتعرف على الضحايا والاطمئنان على سلامة المصابين، وتلمس احتياجاتهم وتقديم المساعدة لهم.

وأضاف نقلي، أن السلطات الأمنية التركية اصطحبت عددًا من الناجين في موقع الحادث من كل الجنسيات، بما في ذلك بعض المواطنين، إلى المراكز الأمنية لأخذ إفاداتهم ومشاهداتهم، مؤكدًا تواجد ممثل قنصلية المملكة بالمركز الأمني في وقت مبكر من فجر يوم الحادث، ولقائه بالسعوديين بعد انتهاء أخذ إفاداتهم ومشاهداتهم.

وقال إن القنصلية تلقت أكثر من 700 اتصال يوم الحادث من عدد من أسر الضحايا والمصابين، بالإضافة لاتصالات المواطنين المتواجدين في إسطنبول. مؤكدًا نقل جثامين القتلى إلى المملكة بشكل سريع.

وجاءت هذه التصريحات بعدما أكد عدد من الناجين السعوديين، بينهم المواطن “حسن خاشقجي”، تعرضهم لمعاملة غير لائقة من جانب قنصل المملكة بإسطنبول، بعد قدومه متأخرًا إلى مقرّ التحقيق الأمني، ملقيًا باللوم عليهم في التعرض للهجوم الإرهابي.