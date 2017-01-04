هلالي سابق للمنيع : “ستعود أقوي”

محمود أحمد (صدى):

حرص الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السابق علي مساندة مجاهد المنيع مهاجم الزعيم بعد تعرضه للاصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة غيابه عن الأزرق حتي نهاية الموسم الحالي.

وقال عصو شرف الهلال عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” :”ستكون هذه الإصابة بداية لمستقبل مشرق، وستكون المهاجم الأول في الهلال والكرة السعودية، وستعود أقوى بإذن الله”.

وتأتي إصابة المنيع بعد ان قدم مستوي مميز خلال مباريات دوري جميل للمحترفين منذ انطلاق الموسم.