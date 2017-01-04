النصر يعلن دعمه لقرارات اتحاد الكرة

محمود أحمد (صدى):

أعلن نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي عن دعمه لقرارات اتحاد كرة القدم برئاسة عادل عزت والتي صدرت اليوم وأهمها تعيين مرعي العواجي رئيسا للجنة الحكام.

وقال بن تركي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي “تويتر” :”نادي النصر يدعم اتحاد القدم في قراراته التي صدرت اليوم لبدء مرحلة جديدة شعارها العدل والمساواة بين الأندية داعياً الله التوفيق والسداد لهم”.

وعقد اتحاد القدم أولي اجتماعاته اليوم الأربعاء واصدر عدد من القرارات الهامة.