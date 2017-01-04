القادسية يضم البرازيلي “اليتون”

محمود أحمد (صدى):

أعلن نادي القادسية اليوم الأربعاء عن تعاقده مع البرازيلي التون جوزيه لتدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بتوصية من الجهاز الفني بقيادة هيليو دوس.

وكشفت إدارة القادسية عن أن التعاقد مع اللاعب جاء بعد بعد استشارة ثلاثة محاميين وخبراء في اللوائح الدولية للتأكيد علي الموقف القانوني لعقد اللاعب بعد انهاء علاقته التعاقدية في الدوري السعودي وحصول نادي مسيميري القطري علي بطاقته الدولية.