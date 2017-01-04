النيابة العامة المصرية تطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

القاهرة (صدى):

استمعت حي نيابة الدقي بالقاهرة، برئاسة عبد الله المهدي، اليوم الأربعاء، إلى أقوال أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق ونجم منتخب مصر، حول اتهامه للنائب البرلماني مرتضى منصور، بتهديده عبر الهاتف بالقتل، عقب مطالبة الأخير بمستحقاته المتأخرة في نادي الزمالك.

وقال أحمد حسن في تحقيقات المستشار حسن الجالوص، وكيل أول نيابة الدقي، إنه تلقى طوال الفترة الماضية مكالمات هاتفية من مجهول، تحوي تهديدات بالقتل، وإنه اكتشف أن وراء تلك التهديدات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك لوجود خلافات بينهما إثر مطالبته النادي بمستحقاته المتأخرة عن الفترة التي مثل النادي بها.

وتسلمت النيابة تقرير شركة الاتصالات عن رقم الهاتف المرسل منه التهديدات لأحمد حسن، الذي كشف أن الرقم بالفعل هو خاص بالنائب البرلماني مرتضى منصور، وبناءً على ذلك أرسلت النيابة مذكرة لمجلس النواب لرفع الحصانة عن منصور تمهيدًا لاستدعائه والاستماع لأقواله حول الواقعة.

وكان أحمد حسن أصدر بيانًا منذ عدة أيام جاء فيه أنه يطالب البرلمان برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور تمهيدًا لسؤاله أمام النيابة، وأن «بُطء رفع الحصانة لمجرد السؤال، يُعد مُخالفًا لعقيدة البرلمان المصري، والذي عهدناه مُنصفًا وعادلًا».

وطالب أحمد حسن مجلس النواب بضرورة «رفع الحصانة عن عضو البرلمان لاستكمال التحقيقات معه في تهديد مواطن مصري بهدف ترسيخ دولة القانون التي نسعى إليها جميعًا».