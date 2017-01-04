موجة السقيع تجبر الأتراك على تغطية سياراتهم بـ”البطاطين”

انقرة (صدى):

أجبرت موجة السقيع التى تشهدها مناطق شرقي تركيا اصحاب السيارات على تغطيتها بـ”البطاطين والسجاجيد”، حيث بلغت درجة الحرارة بها نحو 32 درجة تحت الصفر.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول اليوم الأربعاء، أن زائرو هذه المناطق أصبحوا حاليا يعيشون حياة القطب المتجمد الشمالي أو سيبيريا، ويبذلون أقصى جهدهم لحماية وقود سياراتهم من “التجمد”.

تعثرت حركة المرور فى الطرق، بعد أن حلّت الرياح والصقيع مكان الثلج الذي هطل الأسبوع الماضي بغزارة في ولاية قارص، شمال شرق تركيا، وفي قضاء “ألشكيرت” بولاية أغري، بلغت درجة الحرارة 16 تحت الصفر، وتجمدت نوافذ المنازل وزجاج السيارات والمحلات التجارية.

ويحاول المواطنون في ظل هذه الأجواء، درء خطر تجمد سياراتهم من خلال تغطيتها بالبطانيات والسجاد ووسائل أخرى، في حين يعمل موظفو البلديات على إزالة الجليد عن الأرصفة والطرق.