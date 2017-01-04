دور الرعاية النهارية والأيتام بالرياض تنفذ مجموعة من البرامج والأنشطة الاجتماعية

عادل الحربي (صدى):

نفذت مراكز الرعاية النهارية ودورالحضانة والتربية للأيتام التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض خلال الأسبوع الماضي مجموعةً من البرامج الاجتماعية الهادفة والفعاليات المميزة لفئاتها المشمولة بالرعاية بغرض تدريب وتأهيل هذه الفئة وتطوير عمل المنسوبات داخل هذه الفروع.

أولى هذه البرامج كانت في دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية حيث نظمت الدار دورةً تدريبية للفتيات بعنوان ” الرسم بعقل الفنان” قدمتها د.هدى الشهري وتضمنت على العديد من المحاور أهمها: معرفة الفرق بين رسم الفنان ورسم الإنسان العادي وطريقة عمل الدماغ اثناء الرسم والطريقة الصحيحة للنظر في الرسومات مع تطبيق العديد من الخطوات المتسلسلة للرسم أثمرت عن تنفيذ العديد من اللوحات المميزة للفتيات ، كمانفذت الرعاية النهارية بالقدس برنامجاً تعليمياً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية استهدف طالبات ومنسوبات المركز واحتوى على العديد من الفقرات والعروض المرئية والعبارات الهادفة التي سلطت الضوء على أهمية اللغة العربية وابرزت جمالها بطريقة شيقة نالت على استحسان الحاضرات ، فيما شاركت دار الحضانة الاجتماعية بالرياض في فعاليات صحبة نون بتقديم اطفالها للعديد من الفقرات الإستعراضية على المسرح والمسابقات الترفيهية المنوعة التي جذبت الحضور ،كما قامت الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي أيضاً بتطبيق خطة اخلاء وهمية لتدريب منسوبات المركز على كيفية استخدام طفايات الحريق في حالات الطواريء وشرح عملية الإسعافات الأولية بهدف توعية موظفات المركز بالطرق المثلى للتعامل مع المواقف الخطرة والإخلاء في اقصر وقتٍ ممكن .

يـشار الى ان هذه البرامج والفعاليات تأتي ضمن الخطط السنوية للمراكز والدور الإيوائية النسائية والتي تهدف من خلال تنفيذها الى اكساب المشمولين بالرعاية من الجنسين فيها بالمهارات والمعارف والسلوكيات اللازمة لصقل الشخصية وجعلها فاعله في محيطها الاجتماعي .