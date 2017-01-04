بالفيديو .. شاب مقنع ينفذ عمليات سطو على صيدليات بالرياض تحت تهديد السلاح

عادل الحربي (صدى):
تكثف الجهات الأمنية جهودها لضبط شاب مقنع يحمل سلاحاً نارياً نفذ صباح اليوم حوالي ٧ عمليات سطو مسلح على صيدليات في شرقي العاصمة الرياض بعد تلقيها بلاغات عن تلك الجرائم.
تكثف الجهات الأمنية جهودها لضبط شاب مقنع يحمل سلاحاً نارياً نفذ صباح اليوم حوالي ٧ عمليات سطو مسلح على صيدليات في شرقي العاصمة الرياض بعد تلقيها بلاغات عن تلك الجرائم.
ورصدت كاميرات المراقبة مشاهد لعمليات السطو حيث يدخل الشاب المقنع الذي يستقل سيارة كاديلاك ، إلى الصيدليات بشكل عادي قبل أن يشهر سلاحه ويرغم العاملين على تسليمه ايرادات البيع.
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2 تعليقان
للاسف هذي نتيجه البطاله ونتجيه الغلا الي صاير الان كل شوي سرقه الله يستر من الروية
متأثرين بالاجانب
حلاة من جابك انت واشكالك وبالسووط قدام المسجد بعد صلاة الجمعة
مع الاعلان بالاسم كامل في مكبرات الاصوات وجريمته التي قام بها وعقابه ومدة العقاب هل طويله ام قصيرة