بالفيديو .. شاب مقنع ينفذ عمليات سطو على صيدليات بالرياض تحت تهديد السلاح

عادل الحربي (صدى):

تكثف الجهات الأمنية جهودها لضبط شاب مقنع يحمل سلاحاً نارياً نفذ صباح اليوم حوالي ٧ عمليات سطو مسلح على صيدليات في شرقي العاصمة الرياض بعد تلقيها بلاغات عن تلك الجرائم.

ورصدت كاميرات المراقبة مشاهد لعمليات السطو حيث يدخل الشاب المقنع الذي يستقل سيارة كاديلاك ، إلى الصيدليات بشكل عادي قبل أن يشهر سلاحه ويرغم العاملين على تسليمه ايرادات البيع.

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