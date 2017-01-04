مدرب بيروزي يهاجم مدرب المنتخب الإيراني قبل موقعة الهلال

معاذ محمود (صدى):

شن الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لنادي بيروزي الإيراني، هجوما على البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني بسبب استدعائه لاعبي فريق بيرزوي لمعسكر المنتخب الإيراني قائلا “كيروش لم يتعاون معنا ولو أخفقنا بالتأهل من دور المجموعات فالسبب سيعود لكروش بالمقام الأول”.

وأضاف المدير الفني لنادي بيروزي، أن الهلال هو الفريق الأصعب بالمجموعة، وعلى فريقه الإستعداد له، إلا أن مدرب المنتخب لم يحترم ذلك وقام بإستدعاء لاعبيه.

واختتم الكرواتي تصريحاته بأن فريقه سيقيم معسكراً إستعدادياً لبطولة دوري أبطال أسيا ولمباراة الفريق أمام الهلال السعودي.