ناجٍ من حادثة إسطنبول يكشف عن توبيخ مندوب القنصلية السعودية للمصابين

عادل الحربي (صدى):
أكد المواطن حسن خاشقجي أحد السعوديين الناجين من حادث إطلاق النار الإرهابي في إسطنبول، إن مندوب القنصلية السعودية قال لهم: “الغلطة غلطتكم، ليش تروحوا أماكن مشبوهة ليش تروحون ملهى ليلي”.
و قال خاشقجي أن مندوب القنصلية السعودية وصلهم في التاسعة والنصف صباحاً وكان بعض المصابين السعوديين ينزفون دماً، إلا أنهم تفاجأوا بلومه لهم ،مضيفاً أن أحد الناجين السعوديين وبخ المندوب بغضب قائلاً: “انت بدل ما تطمن علينا وتودينا المستشفي قاعد تلوم”.
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أصلا معظم السعودين راحو يحتفلون برأس السنه
ابصراحه الكثير يشتكي منهم بتركيا
حتى صاحبي يقولي نتصل عليهم مايردون ولما رد يحقق معاه ليش وليش طبعا ايام الانقلاب كان صاحبي موجود بالمطار وقفلو المطار عليهم
خاشقجي وسعودي مادمر البلد الا التجنيس
ناس ثقافاتهم غير ثقافاتنا عاداتنا غير عاداتهم
جنسناهم بكثرة حتى اصبحوا في جده معقلهم وشوف الفساد اللي من تحت ايدينهم
وبعدين موضوع الملهى انتهى امره
والله هذا المندوب المفروض يصير سفير او وزير خارجية ارفع لك عقال الاحترام
هذا كذب أشر الخاشقجي ذو الاصول الطاجاكستانيه وهم الطابور الخامس و90% من الهالكين والمصابين مجنسين وفضحوا بلدنا للاسف في ليه نصارى ورقص ومكان قذر ومشهور واللي يقول مطعم اي اكل وباقي على صلاة الفجر ساعتين الا اذا سحور ولا ميتين جوع ويجب عمل فرمته كامله للاجهزه الحكوميه ومناصب والتجاره والبطاقه الهويه وتصنف للاصلي رقم 1 والمجنس رقم 2 و3 على حسب واسالوا الكويت ايام حرب الخليج والطوابير الخامس لديهم وسلامتكم
امس بأخبار mbc تقول ان العمل الارهابي تم في مطعم ومصره على ذلك
احنا مقدرين الموضوع انه ستر على المسلمين خصوصا ان من بين الوفيات نساء سعوديات ومعروف حساسيه الموقف ان سعوديه تروح لمراقص مع ان الموضوع اصبح عادي مراقص مصر ودبي والعالم كله يزورها كثير سعوديات وخليجيات وعربيات ماعاد الموضوع حكرا على الرجال فكثير نساء يسافرون بدون محرم ويزورن هالاماكن
لدرجة ان احصائيه عام ٣٧ سافر اكثر من ٣٠٠ الف سعوديه للخارج بدون محرم فأكيد نسبه منهم يزورون هالاماكن
الدنيا تغيرت والاعلام ليس حكرا على mbc
ليش تفقد مصداقيتها عشان كم سربوت وسربوته راحو لهذي الاماكن
عموما الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين
هذا حال كل السفارات والقنصليات السعوديه اذا حدثت لك مشكله قال انت وجابك هنا
وكل هذا يحدث من موظفين بالاصل مواطنين .. لوطنهم وابناء وطنهم وعدم الرغبه بالقيام بواجباتهم
اتمنى منهم ان ياخذوا العبره من السفارات الخليجيه التى همها الاساسي راحت مواطنيهم بالبلدان ولا يوجهه لهم السؤال الغبي الذي يسئله سفراء وموظفين سفاراتنا بالخارج وكم سعودي حدثت له مشكله استعان بسفارات دول الخليج بعد ان رفضت سفارته مساعدته
احترم نفسك
المفروض يرحل جميع اامصابين الي الوطن و يمنع سفرهم و يحولو الي لجنة المناصحه اقل شئ ستة شهور بتهمة تشويه سمعة البلد و ازعاج السلطات و تعريض انفسهم الي الخطرررر .
ترا كل الشعب قالها مو بس هو😁 صراحة شي يفشل اللي يشوف تغريدات الشامتين واحد يقول سقطت رافعة بالحرم لم يمت سعودي واحد حدث اطلاق نار في ملهى بتركيا مات واصيب فوق العشرين سعودي تغريدة قاتلة بجد اللي مات الله يرحمه راح لربه مالنا شغل فيه,, بس انتو بنطلعها من عيونكم بجد فشلتونا يالمتسعودين
الله يهديهم ويصلح شان المسلمين
قسما بالله.
قريبي يعمل في القنصليه
وانهم تركوا كل شي وحضروا باسرع وقت..
المتجنسين هولاء لا بد من محابستهم
من راح ويبغى الداح لا يرجعلي هناء ويقول اح ..
.من راح ويبغى الداح لا يرجعلي هناء ويقول اح ..
الصراحة احتفالات راس السنه ليست لنا مع الاسف البعض منهم يحجز ويخسر بالالف علشان ساعة يحضرها براس السنه وفوق كذا ذنوب
وفرو فلوسكم لمكة والمدينة وتصدقو فيها لان الدنيا فانية والدقيقه محسوبه بالحسنات والسيئات
الاجانب المسلمين يمسكون سرا سنوات في دولهم ويجمع دراهم علشان يجي عمره وحج احمدو ربكم علي النعمة الله لا يحرمنا منها