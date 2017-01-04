صرف الدفعة الثانية من مستحقات مزارعي الأحساء

عادل الحربي (صدى):

أودعت هيئة الري والصرف بالأحساء ما يقارب 33 مليون ريال كدفعة ثانية من مستحقات المزارعين وممن وردوا تمورهم لمصنع تعبئة التمور بالأحساء في الموسم الماضي 1437هـ، في حساباتهم الشخصية عن طريق استخدام حساب الآيبان.

و عبر الدكتور فؤاد بن أحمد آل شيخ مبارك مدير عام الهيئة، عن بالغ الشكر للقيادة الكريمة على دعمها للمزارعين، مما كان له الأثر البالغ في تحسين قدراتهم الإنتاجية وترشيد إستهلاك المياه.

و ناشد “مبارك” كافة المزارعين المبادرة بتطبيق أنظمة الري الحديثة في مزارعهم للاستفادة من الزيادة المقررة في سعر شراء التمور المحددة بخمسة ريالات للكيلو الواحد.