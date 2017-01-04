بن مشيط : يرعى حفل وتكريم ابناء المرابطين بالحد بمدارس الابناء

محمد بن طحيطح (صدى):

رعى محافظ خميس مشيط مدارس الأبناء تكرم أبناء المرابطين على الحد الجنوبي

ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية د .سعيد آل ربيع الحفل الذي نظمته مدارس الأبناء الابتدائية الثالثة والمتوسطة الثانية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة خميس مشيط بمدينة الملك فيصل العسكرية ،لأبناء المرابطين على الحد الجنوبي تحت رعاية محافظ محافظة خميس مشيط سعادة الأستاذ: سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط وبحضور قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبد الله صالح القفاري بالشراكة مع مجموعة الشركة العربية للعود وأوضح مديرعام التعليم آل كركمان في كلمته قائلاً بدايتاً نقدم التهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزـ حفظه الله ـ ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ،وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى البيعة الثانية ،ثم ذكرال كركمان بأن هذا الحفل يأتي تكريما لأبنائنا الطلاب، الذين يدافع آباؤهم ليلا ونهارا عن تراب هذا الوطن، مشيراً إلى المبادرات المشرفة التي يقوم بها مكتب التعليم في جميع الأنشطة، فيما رحب بالحضور مقدما شكره الجزيل للقائمين على الحفل. وشهد الحفل فقرات أناشيد وطنية، وأوبريت الحزم وكلمة لأبناء المرابطين ولوحات شعرية منوعة.