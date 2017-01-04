تعرف على عقوبة استخدام الجوّال أثناء القيادة

عادل الحربي (صدى):

قال العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي باسم المرور السعودي أن استخدام الجوّال أثناء القيادة يعرض مستخدمه لعقوبة تصل إلى السجن 24 ساعة.

و أكد الربيعان خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية” أن أغلب الحوادث المرورية سببها استخدام الجوّال في أثناء القيادة ، مشيراً الى أن عدد رصد المخالفات قد ارتفع بعد تدشين نظام “باشر”.