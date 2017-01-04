تعرف على عقوبة استخدام الجوّال أثناء القيادة

عادل الحربي (صدى):
قال العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي باسم المرور السعودي أن استخدام الجوّال أثناء القيادة يعرض مستخدمه لعقوبة تصل إلى السجن 24 ساعة.
و أكد الربيعان خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية” أن أغلب الحوادث المرورية سببها استخدام الجوّال في أثناء القيادة ، مشيراً الى أن عدد رصد المخالفات قد ارتفع بعد تدشين نظام “باشر”.
4 تعليقات
لا والله سببها السرعة وتهور الشباب ولا شفنا لكم حل رادع ولا لكم اي تواجد في الطرق السريعة
ياكثر بربرت متحدث مرور الرياض ولكن في الحقيقه كلام بدون فعل مثل ما يقولون كلام جرايد
نبي قول وفعل اما كل يوم وانت ناط مره الحزام ومره جلوس الاطفال والجوال وغيابكم عن الميداندليل فشل المرور
قطع الاشاره العمد مستمر ويوميا
عكس الشوارع ايضا
استخدام الجوال والمراسلات اثناء القياده
التفحيط بشكل يومي
والمرور في سبات عميق فقط بربره دون فعل
الله يعين يارب.
الكلام بدون عمل لايفيد