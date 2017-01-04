محاكمة مسؤولين مصريين عينوا 20 موظف أصحاء على وظائف للمعاقين

القاهرة (صدى):

أحال المستشار ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية بدلتا مصر، 11 مسؤولا بمديرية الصحة بالمحافظة للتحقيق لتورطهم في تعيين 20 موظفا أسوياء على أنهم معاقون ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفقا لـ “العربية نت” كشفت تحقيقات نيابة قسم ثان الزقازيق أنه من خلال فحص قرارات التعيين لعدد من الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعددهم 688 موظفا والصادر لهم قرارات تعيين من ديوان عام محافظة الشرقية تبين وجود 20 منهم تم تعيينهم على أنهم معاقون ومن ذوي الاحتياجات الخاصة رغم أنهم أصحاء وذلك بالتحايل والمخالفة للقانون.