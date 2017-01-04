تقليص فترة إنتظار نتائج فحوصات الزواج من ١٠ أيام إلى ٤٨ ساعة بالمختبر الإقليمي

عادل الحربي (صدى):

من خلال سعي إدارة المختبر الإقليمي و بنك الدم بالرياض لتقديم أرقى الخدمات المخبرية تماشياً مع توجيهات معالي وزير الصحة ، تم تقليص فترة إنتظار نتائج فحوصات الزواج من ١٠ أيام إلى ٤٨ ساعة بعد دراسة طبية و مخبرية و جهود إدارية من قبل مدير المختبر الإقليمي و بنك الدم بالرياض الدكتور كامل الدوسري و متابعة مستمرة من قبل الشوؤن الصحية بمنطقة الرياض.

و يأتي هذا العمل من ضمن الخطط التطويرية التي يسعى المختبر الإقليمي لتقديمها لكل مراجع و مريض ليسهم بإذن الله في تحقيق رؤية الممملكة ٢٠٣٠