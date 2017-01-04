تقليص فترة إنتظار نتائج فحوصات الزواج من ١٠ أيام إلى ٤٨ ساعة بالمختبر الإقليمي

تقليص فترة إنتظار نتائج فحوصات الزواج من ١٠ أيام إلى ٤٨ ساعة بالمختبر الإقليمي
عادل الحربي (صدى):

من خلال سعي إدارة المختبر الإقليمي و بنك الدم بالرياض لتقديم أرقى الخدمات المخبرية تماشياً مع توجيهات معالي وزير الصحة ، تم تقليص فترة إنتظار نتائج فحوصات الزواج من ١٠ أيام إلى ٤٨ ساعة بعد دراسة طبية و مخبرية و جهود إدارية من قبل مدير المختبر الإقليمي و بنك الدم بالرياض الدكتور كامل الدوسري و متابعة مستمرة من قبل الشوؤن الصحية بمنطقة الرياض.

و يأتي هذا العمل من ضمن الخطط التطويرية التي يسعى المختبر الإقليمي لتقديمها لكل مراجع و مريض ليسهم بإذن الله في تحقيق رؤية الممملكة ٢٠٣٠




2 تعليقان


  1. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11538 ] 04/01/2017 في
    رد
    1

    يعني خلال يومين زين

  2. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11538 ] 04/01/2017 في
    رد
    2

    …………………………ز


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