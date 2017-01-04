” آل جرمان ” نجدد العهد والولاء لولاة أمرنا

راشد آل عكشان (صدى):

أعرب رئيس المجلس البلدي ببللسمر ” ظافر بن عبدالعزيز آل جرمان ” ، ‏بمناسبة ذكرى البيعة الثانية‬ لخادم الحرمين الشريفين ملك الحزم الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ، بقوله : نجدد العهد والولاء والسمع والطاعة لولاة أمرنا حفظهم الله جميعا ، ونحن ولله الحمد نعيش أمناً وأماناً منقطع النظير ، ومشاريع تنموية عملاقة في شتى المجالات بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة ، وقد شاهدنا بأم أعيننا بوادر أفرحتنا وطمئنت الجميع على أجيالنا في الحاضر والمستقبل بعد إعلان ركائز ومخرجات رؤية 2030 ، رغم مايعانيه العالم من إنتكاسات إقتصادية .

وأضاف آل جرمان : دمتم لنا يا خادم الحرمين الشريفين وعضديك المحمدين ذخرا وحصنا منيعا لوطنكم وشعبكم ‏وللمسلمين أجمعين .