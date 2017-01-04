الرحلات الداخلية تسجل ارتفاعا كبيرا في الأسعار مقارنة بالرحلات الدولية

عادل الحربي (صدى):

بعد دخول المرحلة الثانية من تحرير أسعار التذاكر الداخلية في الأول من يناير الجاري ، سجلت الرحلات الداخلية على الخطوط الجوية السعودية، ارتفاعا كبيرا في الأسعار مقارنة بالرحلات الدولية .

وأوضح خبير في القطاع السياحي الخاص، أن سبب الارتفاع في الأسعار يعود لقلة العرض مقابل الطلب، لافتا إلى أنه رغم وجود 4 شركات مشغلة للرحلات الداخلية إلا أن سعتها المقعدية ما زالت أقل من الطلب وفقا لحصيفة”مكة”.

وأظهرت مقارنة بين الأسعار تباينا كبيرا، فعلى سبيل المثال فإن رحلة الطائف – الجوف بلغ سعر تذكرتها (2034) ريالا، مقابل رحلة الطائف – القاهرة بـ(1372) ريالا، كما سجل سعر تذكرة تبوك – أبها نحو (1448) ريالا، مقابل رحلة من أبها إلى كولومبو بسريلانكا بـ (1301) ريال.

كما أظهرت المقارنة أن تكلفة تذكرة جيزان – الدمام بلغت نحو (1110) ريالات، فيما بلغت تذكرة جيزان – البحرين (950) ريالا، وكذلك جاءت تذكرة الدمام – جدة بنحو (901) ريال، في الوقت الذي بلغت فيه تذكرت الدمام – دبي نحو (888).