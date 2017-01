بالفيديو .. أمير نجران يكرم مقيم هندي أنقذ آخر من الانتحار

كرّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ،أمير منطقة نجران، مقيماً هندياً، لإنقاذه مقيماً سريلانكياً حاول الانتحار داخل غرفته بمجمع سكني للعمالة في مدينة نجران.

وسلّم سمو الأمير جلوي المقيم الهندي مكافأة مالية تقديراً لدوره في إنقاذ حياة السريلانكي،خلال استقباله له في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجلعود .

و كان المقيم السريلانكي قد حاول الانتحار في سكنه بربط عنقه في مروحة، فلاحظ الهندي ذلك، فبادر بكسر زجاج النافدة، وإنزال الحبل، وإنقاذه الآخر من الانتحار، ما نتج عن كسره للزجاج إصابات في الرأس واليدين.

Najran Gov. honors an Indian expat for saving the life of a non-Muslim Seri Lankan expat who attempted to suicide.#Saudi #India #Seri_Lanka pic.twitter.com/9AoLMjRbpo

