بالفيديو .. أمير نجران يكرم مقيم هندي أنقذ آخر من الانتحار

راشد آل شريه (صدى):

كرّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ،أمير منطقة نجران، مقيماً هندياً، لإنقاذه مقيماً سريلانكياً حاول الانتحار داخل غرفته بمجمع سكني للعمالة في مدينة نجران.

وسلّم سمو الأمير جلوي المقيم الهندي مكافأة مالية تقديراً لدوره في إنقاذ حياة السريلانكي،خلال استقباله له في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجلعود .

و كان المقيم السريلانكي قد حاول الانتحار في سكنه بربط عنقه في مروحة، فلاحظ الهندي ذلك، فبادر بكسر زجاج النافدة، وإنزال الحبل، وإنقاذه الآخر من الانتحار، ما نتج عن كسره للزجاج إصابات في الرأس واليدين.