«جامعة الطائف» تصدر قرارت بالفصل و الإيقاف بحق طالبات تورطن في المشاجرة الأخيرة

عبدالعزيز القثامي (صدى):

أصدرت إدارة جامعة الطائف بيان ٍبشأن المشاجرة التي وقعت بمقر الطالبات بالجامعة مؤخراً ، مقررةً فصل تسعة طالبات نهائياً ، وإيقاف تأديبي لسبع طالبات لمدة فصلين دراسيين،إنذار ثماني طالبات خطياً بالفصل النهائي.

وقال المُتحدث الرسمي للجامعة ، صالح الثبيتي أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية التي تنتهجها الجامعة مع وسائل الإعلام، نود أن نوضح أن اللجنة المشكلة للتأديب الاستثنائي بقرار من مدير الجامعة، قد رفعت تقريرها عن نتائج التحقيق والتوصيات اللازمة لإدارة الجامعة، وصادق عليها معاليه، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، ووفقاً للمصلحة العامة للجامعة.

وأشار إلى أن تلك القرارات اشتملت على ما يلي:

١- فصل تسعة طالبات نهائياً من الجامعة مع عدم إمكانية عودتهن لمقاعد الدراسة في الجامعة، أو أي جامعة سعودية أخرى مستقبلاً.

٢- إيقاف تأديبي لسبع طالبات لمدة فصلين دراسيين، مع عدم أحقيتهن للعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف.

٣- إيقاف تأديبي لعشر طالبات لمدة فصل دراسي واحد، مع عدم أحقيتهن للعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف.

٤- إنذار ثماني طالبات خطياً بالفصل النهائي، في حال بدرت منهن مظاهر تتنافى مع اللوائح والأنظمة الجامعية.

وأوضح الثبيتي أن الجامعة إذ تعلن ذلك، لتؤكد للجميع بأنها ستتعامل بشكلٍ حازم مع كل المظاهر المنافية لتعاليم ديننا الحنيف، والممارسات الخارجة عن أدبيات الحرم الجامعي، وتخالف اللوائح والأنظمة الجامعية، إذ ستواصل اللجنة المشكلة للتأديب الاستثنائي أعمالها للنظر في أية مخالفات أخرى للأنظمة واللوائح، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.