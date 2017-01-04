بالصور.. “السومة” سادس هدافي العالم متفوقا على “بنزيما” و”هيجواين”

معاذ محمود (صدى):

أشادت وسائل الإعلام العالمية، بالسوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي، بعد احتلاله المركز السادس في قائمة هدافي العالم لعام 2016 برصيد 46 هدف في 38 لقاء.

وأنهى “السومة” العام 2016 كسادس أكثر اللاعبين تسجيلاً في العالم متفوقا على جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي وكريم بنزيما نجم ريال مدريد وغيرهم من المهاجمين البارزين.

فيما حل الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة الترتيب كأكثر اللاعبين تسجيلاً في العام الماضي بـ59 هدفاً يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي يفرق عنه بخمسة أهداف وجاء الأوروجوياني سواريز مهاجم برشلونة ثالثاً بواحدٍ وخمسين هدف.