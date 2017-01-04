شنجهاي سييج الصيني يعرض ضم أوباميانج مقابل 150 مليون يورو

معاذ محمود (صدى):

قدم مسئولو نادي شنجهاي سييج الصيني عرضا قياسيا لضم الجابوني بيار إيميريك أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند، مقابل صفقة قيمتها 150 مليون يورو وراتب سنوي بقيمة 41 مليون يورو في الموسم الواحد.

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية اليوم الأربعاء، أن نادي شنجهاي يسعى لضم المهاجم الجابوني الذي سجل أوباميانج 22 هدفا لدورتموند في 21 مباراة هذا الموسم مع دورتموند، وسيشارك مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقبلة على ارضه خلال الشهر الحالي.

وشهدت سوق الانتقالات الصينية فورة غير مسبوقة في الأيام الماضية، إثر انتقال النجوم البرازيلي اوسكار والأرجنتيني كارلوس تيفيز والبلجيكي اكسل فيتسل مقابل مبالغ ضخمة.