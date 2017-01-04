وزارة المالية تكشف حقيقة تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع

علي القحطاني (صدى):

أكدت وزارة المالية أنها لم تبدأ في تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

و أوضحت المالية أنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقا لقراري المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة 36 المنعقد في ديسمبر عام 2015م والدورة 37 المنعقد في ديسمبر عام 2016م.

وشددت الوزارة على أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ هذه الاتفاقية بالمملكة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية.