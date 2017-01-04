الفرع النسوي بأحوال القنفذة ” يعتذر عن حجز مواعيد جديدة ” مايدفعهم لذهاب للباحه او السفر إلى جده “

محمد بن شقيه (صدى):

تعذرت الحجوزات الالكترونية لمراجعات القسم النسائي في الفرع النسوي للأحوال المدنية بمحافظة القنفذة الأمر الذي تسبب في العديد من المتاعب بالنسبة لنساء المنطقة ، حيث أكدن أنه تواجههن في حالة القيام بحجز موعد بظهور عبارة “نأسف لعدم توفر حجز موعد في الوقت الحالي لنفاد المواعيد من فضلك قم بالمحاولة في وقت لاحق”.

مؤكدين بأن جميع محاولاتهن بالحصول على موعد فشلت ، متسائلين عن الحلول كونه لن يتم استقبالهن في القسم ، إلا بعد الحجز الالكتروني ما يدفعهن لذهاب الى الباحه أو جدة لإنجاز معاملاتهن أو الانتظار إلى أجل غير مسمى خصوصا أنه إذا فتح باب حجز المواعيد فإنه يغلق سريعا وفي لمح البصر مما يؤكد أن الضغط كبير، مما يستوجب التدخل العاجل ، خصوصا أن لديهن الكثير من المعاملات التي تتطلب الهوية الوطنية وربما تفوت عليهن فرصة الالتحاق بالوظائف وانتهاء فترة تحديث بيانات المستفيدات منهم من خدمات التنمية الاجتماعية ، كما أن البنوك اشترطت إصدار هوية وطنية لفتح حسابات بنكية جارية.