مستشفى رفحاء المركزي تنفذ فرضية حريق جزئي

حمود الدهمشي (صدى):

نفذ مستشفى رفحاء المركزي اليوم فرضية حريق جزئي بالدور الأول، بإشراف مباشر من إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الحدود الشمالية، بهدف تدريب العاملين في المستشفى على كيفية التعامل الأمثل وقت حدوث حريق والطريقة الأسرع والأكثر أمانا لإخلاء المرضى المتواجدين بالقسم والسيطرة التامة على الحريق والتعامل معه في وقت وجيز.

وأوضح مدير القطاع الصحي برفحاء والمشرف العام على مستشفى رفحاء المركزي عيد بن نداء العنزي أن مثل هذه الفرضيات تأتي ضمن الخطة المجدولة لتدريب العاملين والتأكد من جاهزيتهم وزيادة الوعي لديهم بخطط الأزمات والطوارئ .

وقدم العنزي شكره لجميع العاملين المتواجدين وقت الفرضية على نجاحهم في حسن التصرف والحرص على سلامة الجميع .