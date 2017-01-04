« تداول» تطلق”السوق الموازية” نهاية فبراير القادم

عادل الحربي (صدى):

تستعد شركة السوق المالية السعودية “تداول”، لإطلاق “السوق الموازية” في 26 فبراير المقبل، بعد أن أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج فيها.

و تشير التقارير الى أوجه الاختلاف بين السوق الموازية والرئيسية،حيث أن السوق الرئيسية تتطلب أن يكون الحد الأدنى للقيمة السوقية 100 مليون ريال، فيما الموازية تتطلب 10 ملايين ريال فقط ،مؤكدةً أن الشركات تستفيد من إدراجها بالسوق الموازية في الحصول على الفرصة للتوسع والحصول على التمويل وسهولة عمليات الاستحواذ والدمج وتوسيع قاعدة المستثمرين.

و اوضحت التقارير أن التحديات التي تواجه الشركات في السوق الموازية تتمثل في الجاهزية للإدراج فضلا عن تكلفته، مشيرة إلى أن الشركات في السوق الموازية تتسم بالمرونة، ويخصص التداول فيها فقط للمستثمرين المؤهلين.

و قالت التقارير حول شروط التسجيل وقبول إدراج الأسهم في السوق الموازية، إن الأمر يتطلب أن يكون المصدر شركة مساهمة سعودية أو مساهمة مملوك غالبية رأسمالها لمواطني دول مجلس التعاون، وتكون الأسهم قابلة لنقل الملكية والتداول، وتسجيل الأسهم وتسويتها من خلال مركز الإيداع /مشرةً إلى أنه لا يجوز للمصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية أن يقدم طلبا لإدراج أسهمه في السوق الرئيسية إلا بعد مضي سنتين تقويميتين من تاريخ إدراج أسهمه في السوق الموازية وتحقيق متطلبات السوق الرئيسي.