مسلح يهاجم حضانة أطفال بالصين

بكين (صدى):

تمكنت قوات الأمن الصينية، من إلقاء القبض على مسلح أربعينى هاجم بسكين مجموعة من الأطفال في حضانة أطفال بعد أن قفز فوق الجدار الخاصة بهم.

وأصيب الأطفال بإصابات طفيفة، خلال الهجوم الذي وقع في مدينة الغربية الجنوبية من بينغشيانغ في محافظة قوانغشى. بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

واستهدفت سلسلة هجمات الأطفال الصينيين خلال السنوات الأخيرة، رغم ندرة جرائم العنف مقارنة بالبلدان الأخرى.