روسيا تعلن عن غياب أمريكا عن مفاوضات الأستانة حول سوريا

موسكو (صدى):

أكد “استيفان دوجريك ” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، “ستيفان دي ميستورا”، لن يشارك في محادثات أستانة المرتقبة بشأن الأزمة السورية، والمزمع انعقاد مفاوضاتها في منتصف يناير الحالي،

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الاتفاق على هدنة سوريا والتحضير لمفاوضات أستانة تم التوصل إليهما دون مشاركة واشنطن، فيما يمثل وفد المعارضة كل القوى الموجودة على الأرض باستثناء تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش”، بحسب ما أعلنته موسكو.

وأضافت أن غارات التحالف لم تستهدف مواقع تنظيم “داعش” بل دمرت بشكل ممنهج البنى التحتية في سوريا، وفقًا لشبكة “روسيا اليوم” بالإنجليزية.