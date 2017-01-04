اتحاد الكرة ينشئ غرفة عمليات لمتابعة قضايا الأندية في “فيفا”

معاذ محمود (صدى):

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت، إنشاء غرفة عمليات خاصة لمتابعة قضايا الأندية السعودية في الفيفا والاتحاد الآسيوي برئاسة نائب رئيس الاتحاد ياسر المسحل.

كما قرر المجلس أن عادل عزت سيكون مشرفا على المنتخب الأول مع استمرار البرنامج المعد مسبقاً لتصفيات كأس العالم.

وأعلن “عزت” تكوين فريق عمل برئاسته وعضوية عبدالاله مؤمنة وشركة استشارية لدراسة التحول ومشروع هوية الاتحاد.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت، تم انتخابه لإدارةاتحاد الكمرة في الانتخابات التي أقيمت يوم السبت الماضي.