رئيس اتحاد الكرة يكشف عدد الأطقم الأجنبية وموعد الجمعية العمومية

معاذ محمود (صدى):

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت، رفع عدد الأطقم الأجنبية المسموح بها لكل نادي إلى ٨ في دوري جميل و كاس الملك ويكون العدد مفتوحًا في دور الـ16 وما بعده.

كما قرر المجلس تكليف حمد الصنيع مسؤولاً عن المنتخب الأولمبي والفئات السنية وتكليف موسى الزياد نائباً له.

وحدد رئيس الاتحاد مواعيد عقد الجمعية العمومية للاتحاد خلال العام الحالي 2017 على أن تقام خلال شهر مايو وشهر ديسمبر.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت، تم انتخابه لإدارةاتحاد الكمرة في الانتخابات التي أقيمت يوم السبت الماضي.