جامعة الباحة تنظم دعوة عن البيعة والولاء والوفاء

ابراهيم الزهراني (صدى):

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الباحة أمس ندوة بعنوان “البيعة والولاء والوفاء” بقاعة التدريب والتطوير بعمادة الكلية , وذلك سعياً من الجامعة لمواكبة ذكرى البيعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” مقاليد الحكم.

وتناولت الندوة مفهوم البيعة من الناحية الشرعية بناء على ما جاء في كتاب الله سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام, كما تناولت جوانب عديدة من تاريخ الملك سلمان بن عبدالعزيز الحافل بالمنجزات خاصة فيما يتصل بسماته القيادية على المستوى الداخلي أو الخارجي.