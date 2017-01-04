إيداع الأسيوية قاتلة مخدومتها لسجن النساء ببريدة

سالم المطيري (صدى):

أودعت الشرطة خادمة آسيوية سجن النساء بمدينة بريدة، لاتهامها بالاعتداء حتى الموت على مواطنة في العقد الثامن من العمر، وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

قال الرائد “بدر السحيباني” المتحدث باسم شرطة القصيم، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا مساء أول من أمس، باعتداء خادمة آسيوية “40 سنة” على مخدومتها بالضرب، مما نتج عنه إصابات متفرقة بالساعد الأيمن والرأس نقلت على إثرها لمستشفى الرس العام لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأشار ” السحيباني” إلى ورود تقرير مستشفى الرس العام المتضمن وفاتها صباح اليوم للمختصين بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي استكملوا إجراءات الضبط والإستدلال اللازمة للحادثة.