رسميا “المقرن” رئيسا للجنة المسابقات و”البرقان” للاحتراف و”البطي” أمينا عاما

معاذ محمود (صدى):

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت، الموافقة على تعيين عادل البطي أميناً عاماً للاتحاد، بالإضافة لإعلانه البدء في إعادة هيكلة الاتحاد خلال 90 يوم.

كما أعلن “عزت” خلال مؤتمره الصحفي المنعقد حاليا، تكليف الدكتور خالد المقرن برئاسة لجنة المسابقات والدكتور عبدالله البرقان برئاسة لجنة الاحتراف حتى الانتهاء من فترة إعادة الهيكلة.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت، تم انتخابه لإدارةاتحاد الكمرة في الانتخابات التي أقيمت يوم السبت الماضي.