رسميا “مرعي العواجي” رئيسا للجنة الحكام خلفا لـ”المهنا”

معاذ محمود (صدى):

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت، تعيين ‏مرعي العواجي رئيسا للجنة الحكام خلفا لعمر المهنا.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت، تم انتخابه لإدارةاتحاد الكمرة في الانتخابات التي أقيمت يوم السبت الماضي.

فيما وجه مجلس الإدارة الشكر لـ”المهنا” على مجهوداته طوال الفترة الماضية في تطوير أداء الحكام.