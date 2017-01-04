رسميا “مرعي العواجي” رئيسا للجنة الحكام خلفا لـ”المهنا”

معاذ محمود (صدى):
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت، تعيين مرعي العواجي رئيسا للجنة الحكام خلفا لعمر المهنا.
يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت، تم انتخابه لإدارةاتحاد الكمرة في الانتخابات التي أقيمت يوم السبت الماضي.
فيما وجه مجلس الإدارة الشكر لـ”المهنا” على مجهوداته طوال الفترة الماضية في تطوير أداء الحكام.
5 تعليقات
مبروك يا نصراويه عواجي جاتكم البطولات
مبروك للهلالية رئيس الهيئة ورئيس الإتحاد والأمين العام ( البطي ) هلاليين ….
يستاهل مرعي العواجي .
الرجل المناسب في المكان المناسب .
والف الف مبروووك……
مهما حصل اعتقد لن يكون اسوأ من سابقه واعتقد انه راح ينجح لان الاتحاد بشكل عام افضل من سابقه بكثير
الله يعينك على البلوه يا ستاذ مرعي