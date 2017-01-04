رسميا “مرعي العواجي” رئيسا للجنة الحكام خلفا لـ”المهنا”

رسميا “مرعي العواجي” رئيسا للجنة الحكام خلفا لـ”المهنا”
معاذ محمود (صدى):

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت، تعيين ‏مرعي العواجي رئيسا للجنة الحكام خلفا لعمر المهنا.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة الدكتور عادل عزت، تم انتخابه لإدارةاتحاد الكمرة في الانتخابات التي أقيمت يوم السبت الماضي.

فيما وجه مجلس الإدارة الشكر لـ”المهنا” على مجهوداته طوال الفترة الماضية في تطوير أداء الحكام.




5 تعليقات


  1. صداوي [ عدد التعليقات: 538 ] 04/01/2017 في
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    1

    مبروك يا نصراويه عواجي جاتكم البطولات

  2. ☆محمد☆ [ عدد التعليقات: 91 ] 04/01/2017 في
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    2

    مبروك للهلالية رئيس الهيئة ورئيس الإتحاد والأمين العام ( البطي ) هلاليين ….

  3. همام [ عدد التعليقات: 276 ] 04/01/2017 في
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    3

    يستاهل مرعي العواجي .
    الرجل المناسب في المكان المناسب .
    والف الف مبروووك……

  4. الترشيحي [ عدد التعليقات: 172 ] 04/01/2017 في
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    4

    مهما حصل اعتقد لن يكون اسوأ من سابقه واعتقد انه راح ينجح لان الاتحاد بشكل عام افضل من سابقه بكثير

  5. خالد محاسن [ عدد التعليقات: 169 ] 04/01/2017 في
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    5

    الله يعينك على البلوه يا ستاذ مرعي


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