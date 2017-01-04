تنفيذ أكبر جدارية  للبيعة  في تعليم عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مؤخرا ، أكبر جدارية وسط أبها بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن برامج الإدارة العامة للتعليم في عسير، للاحتفاء بهذه الذكرى الغالية ، التي نعيش معها منجزات ملك حازم ، وتطلعات وطن طموح .

من جهته أوضح المشرف على العمل رئيس قسم التربية الفنية بالإدارة خالد الشهري ،أن الجدارية تقع على مساحة 100 متر مربع بالقرب من سوق الثلاثاء الشعبي ، وتم تنفيذها بالشراكة مع شركة دهانات الجزيرة .