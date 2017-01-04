تنفيذ أكبر جدارية  للبيعة  في تعليم عسير

تنفيذ أكبر جدارية  للبيعة  في تعليم عسير
محمد بن طحيطح (صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مؤخرا ، أكبر جدارية وسط أبها بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين  الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ  .

 وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن برامج الإدارة العامة للتعليم في عسير، للاحتفاء بهذه الذكرى الغالية ، التي نعيش معها منجزات ملك حازم ، وتطلعات وطن طموح .

  من جهته أوضح المشرف على العمل  رئيس قسم التربية الفنية بالإدارة خالد الشهري ،أن الجدارية تقع على  مساحة 100 متر مربع  بالقرب من سوق الثلاثاء الشعبي ، وتم تنفيذها بالشراكة مع شركة دهانات الجزيرة .




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