الشرطة التونسية تضبط خلية إرهابية بولاية سوسة

تونس (صدى):

تمكنت قوات الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية، بمنطقة النفيضة بولاية سوسة، من الكشف عن خلية إرهابية بمدينة هرقلة تتكون من 13 عنصراً تتراوح أعمارهم بين 22 و43 سنة.

واعترف عناصر الخلية، خلال التحريات معهم بعقدهم اجتماعات سرية بأحد المساجد بالمدينة وقيامهم بتسفير حوالي 12 شاباً جميعهم أصيلي مدينة هرقلة إلى بؤر التوتر للانضمام إلى الجماعات الإرهابية، إضافة إلى علاقتهم الوطيدة بعنصر إرهابي خطير أصيل الجهة.

ووأضحت الوزارة بحسب بوابتها الإلكترونية، أن النيابة العمومية أذنت بالتحفظ على كامل أفراد الخلية ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها “الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر”.