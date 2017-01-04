كليات لوريت تعلن عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني

عادل الحربي (صدى):

أعلنت كليات “لوريت” للبنين والبنات، التابعة للكليات التقنية العالمية عن فتح باب التسجيل والقبول للفصل الدراسي الثاني للعام 1437-1438 هـ في كلياتها في الرياض، جدة والمدينة المنورة للبنين و الخرج، بريدة، مكة المكرمة، وادي الدواسر والنماص للبنات، حتى 15 رمضان 1437هـ، عبر الموقع التالي www.ic.edu.sa والذي يشتمل على شروط ومتطلبات التسجيل والقبول.

وتم تصميم برامج دبلوم ودبلوم مشارك تمنح توازناً ما بين المعرفة الأكاديمية والخبرات المهنية للمتدربين، يتابع المتدربون والمتدربات على مدى ثلاث سنوات برنامجاً مؤلفاً من سنة تأسيسية ثم دراسة لمدة سنتين تخصصيتين، ويؤهل المتدرب والمتدربة لنيل درجة الدبلوم المهني، كما ينال الطلاب والطالبات مكافأة شهرية قدرها 990 ريالاً.